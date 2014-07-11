Главой набсовета Аграрного фонда назначен Андрей Дикун

Кабинет министров Украины утвердил состав наблюдательного совета Аграрного фонда, говорится в распоряжении правительства № 637-р от 9 июля.

Согласно документу, главой набсовета Аграрного фонда назначен заместитель министра аграрной политики и продовольствия Андрей Дикун.

Членами набсовета стали директор департамента финансово-кредитной политики и бухгалтерского учета Минагропрода Баграт Ахиджанов, заместитель руководителя аппарата премьер-министра Украины Роман Греба, заместитель директора департамента финансов производственной сферы Минфина Анатолий Данилишин, заместитель главы правления «Ощадбанка» Ирина Земцова.

Кроме того, в набсовет вошли директор департамента отношений собственности Минэкономразвития Александр Максимов и начальник отдела по вопросам приватизации предприятий агропромышленного комплекса управления по вопросам реформирования собственности департамента планирования процессов приватизации и реформирования собственности Фонда государственного имущества Максим Матвеев.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года Кабинет министров принял решение о преобразовании бюджетной организации Аграрный фонд в ПАО «Аграрный фонд» и постановил сформировать из государственных облигаций капитал фонда в размере 5 млрд грн.

Справка УНИАН. Аграрный фонд создан в 2005 году и выполняет функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе.