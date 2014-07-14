Россия запретила поставки продукции Лозовского молочного завода

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 9 июля запретила ввоз на территорию Российской Федерации сырной продукции Лозовского молочного завода (Харьковская обл.), говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, причиной запрета стало нарушение украинским производителем требований законодательства РФ в области защиты прав потребителей.

В частности, Роспотребнадзор при исследовании отдельных образцов сырной продукции харьковского завода обнаружил в ней несоответствие показателя содержания молочных жиров и несоответствие фактической массовой доли жира информации, указанной на этикетке.

Кроме того, ведомство утверждает, что информация о составе продукта на этикетке не соответствует действительности, а продукция Лозовского молочного завода не соответствует Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию.

Как сообщал УНИАН, в начале июля Роспотребнадзор запретил ввоз в РФ молочной продукции семи украинских заводов группы компаний «Милкиленд» с активами в Украине, России и Польше в связи с выявлением нарушений требований законодательства в области защиты прав потребителей. В апреле российское ведомство ограничило поставки еще двух заводов группы в Украине. Таким образом, поставки «Милкиленда» в Россию на сегодняшний день полностью заблокированы.

Справка УНИАН. Лозовский молочный завод - один из крупнейших производителей сгущённого молока и молочной продукции в Украине. Потенциальная мощность предприятия составляет 50 тонн молочных консервов в сутки, что, по оценкам компании, составляет более 10% от общего отраслевого производства всей Украины.