Госстат впервые за полтора года зафиксировал падение сельхозпроизводства

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине в первом полугодии 2014 года сократился по сравнению с январем-июнем прошлого года на 3,9%, сообщает Государственная служба статистики.

До этого падение сельхозпроизводства Госстат в последний раз зафиксировал по итогам 2012 года.

Согласно сообщению, падение производства в сельхозпредприятиях за отчетный период составило 7,2%, в домохозяйствах – 1,1%.

При этом в июне объем сельскохозяйственного производства сократился по сравнению с июнем 2013 года на 17,6%, но вырос на 109,4% по сравнению с маем текущего года.

В Госстате уточнили, что указанные показатели рассчитаны без учета оккупированного Российской Федерацией Крыма.

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Как сообщал УНИАН, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2013 году выросли по сравнению с 2012 годом на 13,3%. При этом рост производства в сельхозпредприятиях составил 20,8%, а в хозяйствах населения – 5,5%.

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