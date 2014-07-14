Россия забраковала 40 тонн украинской говядины

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям 14 июля приостановило оформление двух партий замороженной говядины из Украины общим весом 40 тонн в связи с нарушением ветеринарных требований Российской Федерации, говорится в сообщении ведомства.

В частности, при осмотре партий мяса производства украинских компаний «Свиженька» и «Конотопмясо», Россельхознадзор обнаружил нарушения правил хранения и транспортировки замороженной говядины.

На данный момент эта продукция помещена на изолированное хранение, произведен отбор проб для проведения лабораторных исследований на показатели безопасности.

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Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией пророссийски настроенных террористов в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилил давление на украинских поставщиков продуктов питания.

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На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской свинины и продуктов из нее, существенно ограничен поставщиков молочной продукции, кондитерских изделий, ограничены поставки картофеля.