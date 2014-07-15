«Мироновский хлебопродукт» за полгода увеличил продажи курятины на 23%

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) в первом полугодии 2014 года реализовал почти 252 тыс. тонн профильной продукции, что на 23% больше, чем в январе-июне 2013 года, говорится в отчете компании на сайте Лондонской фондовой биржи.

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Согласно документу, средние цены реализации курятины в январе-июне 2014 года выросли на 4% - до 16,86 грн/кг (без НДС).

При этом объем производства курятины МХП за указанный период вырос на20 % благодаря увеличению производства на Винницкой птицефабрике – до 268,9 тыс. тонн. Из этого количества на экспорт холдинг в первом полугодии поставил 57,6 тыс. тонн, что на 4% больше аналогичного показателя прошлого года.

«МХП продолжает изучать новые возможности для бизнеса в странах Азии, Ближнего Востока и Африки, наращивая объемы экспорта куриного мяса в этих регионах», - сказано в сообщении компании.

Что касается экспортных поставок курятины на рынок Евросоюза, то в МХП напомнили, что компания отгружает свою продукцию в ЕС с октября 2013 года, а с июня 2014 года холдинг постепенно начал увеличивать объемы поставок благодаря обнулению таможенных пошлин.

Говоря об операционных результатах второго квартала, в компании сообщили, что объемы реализации курятины в апреле-июне текущего года выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 139,7 тыс. тонн, тогда как средняя цена реализации килограмма продукции увеличилась на 10% - до 17,85 грн. При этом экспорт курятины холдингом во втором квартале составил 27,2 тыс. тонн, что несколько ниже, чем в апреле-июне 2013 года. Сокращение экспорта во втором квартале МХП объясняет сложностями с поставками в Российскую Федерацию и высокой сравнительной базой прошлого года.

«В этот период в прошлом году МХП достиг максимума объемов экспорта в Таможенный союз:. Около 20 тыс. тонн было экспортировано в Российскую Федерацию и Казахстан во 2 квартале 2013 года. Экспорт МХП в Таможенный союз во 2 квартале 2014 был ничтожным в результате запрета на поставки в Таможенный союз, введенного в начале февраля 2014 года», - пояснили в компании.

Общий объем производства курятины в МХП в апреле-июне текущего года вырос на 9% - до 132,4 тыс. тонн.

МХП в первом полугодии зафиксировал рост продаж и в сегменте подсолнечного масла. За указанный период холдинг реализовал 137,2 тыс. тонн этой продукции, что на 23% больше, чем в январе-июне 2013 года. Средняя цена реализации тонны подсолнечного масла в январе-июне сократилась на 24% - до 1,12 тыс. долл. Во втором квартале объем реализации подсолнечного масла МХП увеличился на 13% - до 69,6 тыс. тонн, тогда как стоимость этой продукции просела на 22% -до 1,09 тыс. долл./тонна.

Что касается объемов реализации продуктов мясопереработки, то в МХП сообщили, что в первом полугодии продажи этой продукции сократились на 6% -до 15,2 тыс. тонн, тогда как средняя цена их реализации выросла на 11% - до 25,4 грн/кг. Во втором квартале МХП продал третьим лицам 8,3 тыс. тонн мясной продукции, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость продуктов мясопереработки МХП в апреле-июне выросла на 14,5% - до 26,5 грн/кг.

Говоря об уборочной кампании, в холдинге отметили, что компания приступила к уборке рапса, ячменя и пшеницы, причем средняя урожайность этих культур находится примерно на том же уровне, что и в прошлом году.

«Мы ожидаем, что урожай все сельскохозяйственных культур будет хорошим и значительно более высоким, чем в среднем по Украине», - добавили в МХП.

Как сообщал УНИАН, МХП в 2013 году произвел 472,8 тыс. тонн курятины, что на 17% больше, чем годом ранее. Объемы продаж курятины компании третьим лицам в прошлом году выросли на 19% - до 447 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 360 тыс. гектаров.