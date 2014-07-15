Кабмин зарегистрировал законопроект необходимый для экспорта продукции животноводства в ЕС

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О кормах» (№4280а), без принятия которого рынок животноводческой продукции Евросоюза останется закрытым для украинских производителей.

Указанный законопроект, согласно пояснительной записке к нему, призван стимулировать производство безопасных и качественных кормов и животноводческой продукции, сохранить и повысить продуктивность сельхозживотных, обеспечить производство качественных и безопасных для здоровья скота кормов, защитить рынок кормов, кормовых добавок и премиксов от фальсификации.

Документ, в частности, предполагает введение административной ответственности за нарушение законодательства в области получения документов разрешительного характера или регистрации в сфере регулирования производства и оборота кормов.

Читайте такжеРоссия разрешила ввозить мясо из Украины только через два пункта пропуска

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба обращалась к Верховной Раде с просьбой как можно скорее принять пять законопроектов, без вступления в силу которых экспорт животноводческой продукции в Евросоюз будет невозможен. Среди них назывался и законопроект «О кормах». Из необходимых животноводам законопроектов парламент пока поддержал в первом чтении только один – «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных».