Запасы зерна в Украине сократились на 20%

Запасы зерна на сельскохозяйственных предприятиях Украины (кроме малых) и предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых, к 1 июля 2014 года составили 7 млн тонн, что на 20% меньше, чем к аналогичной дате 2013 года, сообщила Государственная служба статистики.

В частности, запасы пшеницы к указанной дате составили 2,4 млн тонн, ячменя – 2,1 млн тонн, кукурузы – 2,2 млн тонн, ржи – 0,2 млн тонн.

Непосредственно на сельскохозяйственных предприятиях к 1 июля на хранении находилось 3,8 млн тонн зерна, что на 26% меньше, чем годом ранее. Из них на пшеницу приходится 1,2 млн тонн, на ячмень – 1,1 млн тонн, на кукурузу – 1,3 млн тонн, на рожь – 32 тыс. тонн.

В Госстате также сообщили, что запасы семян подсолнечника в стране к 1 июля 2014 года по сравнению с объемом на 1 июля 2013 года выросли на 91% - до 1,5 млн тонн, из которых на аграрных предприятиях находилось 0,4 млн тонн (на 23% больше, чем годом ранее), а на предприятиях, занимающихся переработкой и хранением, - 1,1 млн тонн (в 2,4 раза больше).

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых в Украине в 2013 году, по оценкам Госстата, составил рекордные около 63 млн тонн, что на 36,3% больше, чем в 2012 году.

К 11 июля украинские аграрии провели уборку нового урожая на площади 3,5 млн га, намолотив 10,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.