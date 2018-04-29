Жатва под пулями

Собирать урожай на востоке страны становится по-настоящему опасно. 7 июля в Червонопартизанске Луганской области в поле на мине подорвался трактор, 30-летний тракторист погиб. Пока что это был единичный случай. Но то, что он не повторится, гарантий нет. Ведь десятки гектаров полей в зоне АТО заминированы террористами. В таких условиях местные сельхозпроизводители убирать зерно не рискуют, оставляя его на полях до лучших времен. В Министерстве аграрной политики и продовольствия обещают этот вопрос решать по мере возможности и освобождения территории от террористов

«По инициативе министра агрополитики был создан штаб по уборке урожая на востоке Украины. Мы привлекли Министерство внутренних дел, Министерство обороны, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы разминировать поля, подходы к полям, дороги там, где определенное время хозяйничали террористы», - сказал глава министерства Игорь Швайка.

Но мины – не единственная угроза жизни аграриев и сохранности урожая. По словам главы Ассоциации фермеров и частных землевладельцев (АФЗУ) в Луганской области Сергея Ковалева, южные регионы области регулярно обстреливаются, из-за чего сельхозпроизводители просто боятся выйти в поле.

«Вся южная часть Луганской области простреливается. Антрацит, Красный луч, Свердловка – там постоянно стреляют. Люди просто не могут выйти в поле», - рассказал он УНИАН.

Вместе с тем, оставляя зерно под открытым небом в зоне АТО, аграрии рискуют не собрать его вовсе, ведь в результате боевых действий готовые к уборке поля сгорают дотла. Ковалев говорит, что в Луганской области сгорело уже 1,6 тыс.га пашни, причем цифры эти очень приблизительные и постоянно увеличиваются.

В масштабах страны, которая в этом году под урожай засеяла почти 27 млн га, это может быть мелочь, но для отдельного, небольшого хозяйства, которое все имеющиеся средства вложило в эти несколько десятков гектаров – настоящая катастрофа.

«Есть люди, которые просто в ужасном положении, потому что вложили все, что было и потеряли. Сегодня есть районы – Шахтерский район, под Снежным, другие районы - там просто у людей сгорели поля. Продолжают идти боевые действия, а для них это просто катастрофа. Это такой удар по бизнесу, после которого не понятно восстановятся люди или нет», - сетует глава АФЗУ в Донецкой области Сергей Димиджиев.

По приблизительным оценкам аналитика зернового рынка Украины консалтинговой компании «УкрАгроКонсалт» Елизаветы Малышко, проблемы с уборкой урожая в восточных областях могут обернуться для местных аграриев потерей до 1,5 млн тонн зерна.

«В принципе, на всей территории Луганской и Донецкой областей сосредоточены поля, которые дают 5,5-6% от урожая в зависимости от года. Поскольку часть этого урожая все равно будет убрана, то даже если половина от потенциала будет потеряна, то мы потерям где-то 3%. При величине урожая порядка 58 млн тонн, то это около 1,5 млн тонн», - сказала она УНИАН.

Война - не повод для скидки

Оказавшись не по своей вине и воле в нынешнем положении, аграрии Донбасса ждут от государства не соболезнований, а реальной финансовой помощи тем, кто потерял или недополучил урожай из-за боевых действий.

«Государство должно четко сказать – мы компенсируем. Нужны не декларативные решения, а конкретные постановления Кабинета министров, Минагропрода, Минфина. Люди сейчас со страху могут поехать убирать урожай, и могут нарваться на мину, потерять людей, технику», - говорит Ковалев из АФЗУ.

В Минагропроде уверяют – голос востока страны слышат и намереваются провести переговоры с Министерством финансов на предмет компенсации убытков сельхозпроизводителям Донбасса. А пока предлагают помочь им с трудоустройством в государственных аграрных предприятиях.

Кроме того, в качестве поддержки луганских и донецких фермеров Государственная продовольственно-зерновая корпорация, подконтрольная аграрному министерству, согласилась бесплатно принимать зерно на свои элеваторы на Донбассе. По оценкам Минагропрода, это поможет сельхозпроизводителям сэкономить 150-170 млн грн.

Однако мощностей государственных элеваторов не хватит для того, чтобы принять урожай с двух областей, уверен Ковалев.

«Емкость государственных элеваторов не обеспечит сохранность всего зерна. Поэтому нужно говорить с частными элеваторами, и как-то компенсировать это аграриям. Потому что кто-то заключит договор с государственным элеватором, но все же этого сделать не смогут», - объясняет он.

С частниками Минагропрод поговорить обещал, но пока те обнулять ставки не спешат. Более того, по словам Ковалева, на некоторых элеваторах цены даже подняли, объясняя это тем, что в стоимость заложены риски.

Аналогичная ситуация и с услугами перевозчиков. Многие из них вовсе отказываются ехать на поля и элеваторы, которые расположены в зоне АТО или же прилегают к ней, а если и соглашаются, то по увеличенному тарифу.

«Перевозчики не соглашаются ехать к нам или закладывают риски в цену», - говорит Димиджиев.

Особенно печально выглядит это «закладывание рисков» на фоне низких мировых цен на зерно. В этом году, как и в прошлом, в мире ожидается высокий урожай зерновых, поэтому платить высокую цену за них никто пока не собирается. Учитывая этот факт, представить с какими финансовыми показателями закончат этот год отечественные аграрии, в том числе производители из восточных областей, страшно. Особенно учитывая то, что в прошлом году при кажущихся низкими на тот момент ценами, рентабельность производства зерновых в Украине по официальным данным составила 1,7%.

Готовы идти до конца

Несмотря ни на что, аграрии Донбасса не теряют оптимизма и готовы собрать урожай, как только появится возможность. В районах, где обстановка относительно спокойная, техника постоянно работает в поле. Недавно крупный агрохолдинг HarvEast сообщил, что приступил к уборке яровой пшеницы и ячменя в Донецкой области, причем намеревается завершить уборочную кампанию в агрономические сроки.

Похожие настроения царят и среди небольших производителей. «В нормальные агротехнические сроки убрать успеем, - сказал УНИАН Димиджиев из донецкой АФЗУ и сразу же добавил - Если только погодные условия не помешают, потому что в этом году и погода против нас».

Не сомневаются в этом и в Минагропроде. По словам министра Швайки, урожай на Донбассе аграрии соберут, а жители региона будут с зерном.

Яна Брензей (УНИАН)