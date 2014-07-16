Украина ввела спецпошлины на молоко, конфеты и пиво из Беларуси

Украина в ответ на дискриминационные недружественные действия со стороны Республики Беларусь по отношению к украинским производителям напитков и продуктов питания ввела специальные пошлины на поставку белорусских молочных продуктов, кондитерских изделий и пива.

Соответствующее решение приняла Межведомственная комиссия по международной торговле, сообщает правительственное издание «Урядовый курьер».

В частности, на молоко, сливки, йогурты, кефиры, сливочное масло, а также на кондитерские изделия из сахара, шоколад и мучные сладости, импортируемые из Беларуси, вводится пошлина в размере 55,29% от таможенной стоимости этой продукции.

Для белорусского солодового пива Украина вводит пошлины в размере 60,05% от таможенной стоимости.

Специальные пошлины будут применяться к указанным товарам до 31 декабря 2016 года. Решение комиссии вступает в силу через 10 дней с момента его опубликования.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая Беларусь ввела лицензирование импорта пива из-за пределов Таможенного союза. Украинские производители пива назвали это дискриминационными мерами и сообщили, что в Беларуси от них потребовали повысить розничную цену на свою продукцию более, чем в 2 раза, что автоматически делает украинское пиво неконкурентоспособным на белорусском рынке. Аналогичные меры Беларусь применила и к украинским кондитерам.

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Беларусь является одним из крупнейших импортеров молочной продукции на украинском рынке. По данным Государственной фискальной службы, в первом полугодии 2014 года Беларусь поставила в Украину молока и сливок на 1,3 млн долл., что составляет 46% от общего импорта этой продукции.