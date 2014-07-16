Руководство «Укрспирта» обвинили в нелегальной продаже спирта

Государственная фискальная служба возбудила уголовное производство в отношении должностных лиц государственного монополиста предприятия «Укрспирт» по факту уклонения от уплаты налогов на сумму почти 2 млн грн путем нелегальной продажи спирта.

Как сообщила пресс-служба фискальной службы, «Укрспирт» продавал подакцизный продукт под видом отходов.

«Установлено, что должностные лица предприятия в 2014 году без соответствующего документального оформления отгрузили 2,7 тыс. декалитров этилового спирта в ГП "Укрспирт" в Черновицкой области для дальнейшей переработки», - сказано в сообщении.

При этом продукция поставлялась под видом остатков производства спирта, которые не используются в пищевой промышленности. Таким образом, должностные лица уклонились от уплаты акцизного налога на сумму 1,9 млн грн. Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, налоговая милиция Государственной фискальной службы неоднократно заявляла о случаях нарушения законодательства должностными лицами «Укрспирта». В частности, предприятие обвиняли в производстве нелегального спирта, уклонении от уплаты налогов.

Ранее Кабинет министров Украины выступил за приватизацию «Укрспирта» в рамках общегосударственной масштабной программы приватизации государственных компаний. «Мы объявим самую масштабную приватизацию за все 23 года. Считаю, что компания «Укрспирт» должна быть приватизирована», - заявлял премьер-министр Арсений Яценюк.

Государственное предприятие «Укрспирт» является монополистом по производству этилового спирта в Украине.