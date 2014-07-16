Хлебозавод в Снежном из-за боев переносит свое производство в Шахтерск

Хлебозавод одного из крупнейших производителей хлеба и хлебобулочных изделий в Украине – группы Lauffer в Снежном (Донецкая обл.) 15 июля был поврежден снарядом, сообщила пресс-служба компании.

«На территорию Снежнянского хлебозавода попало два снаряда, в результате чего полностью разрушена производственная лаборатория, выбиты стекла в цехах. Также повреждена линия электропередач, питающая предприятие. Пострадавших нет», - сказано в сообщении.

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В связи с этим выпечка хлеба со Снежнянского хлебозавода переброшена на смежное предприятие в Шахтерске. Поставка хлебобулочных изделий, согласно сообщению Lauffer, в торговые точки Снежного и близлежащих населенных пунктов уже возобновлена.

В компании также добавили, что другие хлебозаводы группы в Донецкой и Луганской областях продолжают работу, а трудности при доставке хлеба возникают только в тех районах, где ведутся активные боевые действия.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в Снежном в результате взрыва бомбы были разрушены 12 квартир в жилом доме. По данным СНБО, бомбардировку осуществил неизвестный самолет. Вместе с тем, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук заявил, что авиаудар по Снежному осуществила российская авиация.

Справка УНИАН. Lauffer – один из крупнейших украинских переработчиков сельскохозяйственной продукции. Группа занимает лидирующие позиции по производству хлебобулочных изделий в Украине, объединяя 35 хлебозаводов в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях и в Крыму, а также ряд торговых компаний, которые осуществляют оптовые и розничные продажи хлебобулочной и кондитерской продукции.