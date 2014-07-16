Россия повышает пошлины на молдавские овощи и вино
17:30, 16 июля 2014Агро
0
Россия в одностороннем порядке планирует ввести специальные повышенные пошлины на вина и сельхозпродукцию из Молдовы.
Россия вводит повышенные пошлины на фрукты и овощи из Молдовы / фото УНИАН
Об этом говорится в проекте постановления правительства России, пишет "Сегодня". "Министерству иностранных дел Российской Федерации уведомить в установленном порядке Молдову о введении ввозных таможенных пошлин", - говорится в документе.
Читайте такжеРоссия угрожает Молдове торговой войной
Предполагается, что постановление вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. В список молдавской сельхозпродукции, которую Россия намерена обложить пошлиной, попали, в частности, мясо, зерно, фрукты и овощи, а также сахар.
Как сообщал УНИАН, 2 июня парламент Молдова ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter