В Макеевку по каналу «Северский Донец – Донбасс» пустили воду

Вода по каналу «Северский Донец – Донбасс», работа которого была приостановлена из-за артиллерийского обстрела 10 июля, поступила в Макеевку, говорится в сообщении ДТЭК.

«К 14 июля энергетиками ДТЭК вместе с ремонтниками «Воды Донбасса» было полностью восстановлено энергоснабжение насосных подстанций первого и второго подъема канала «Северский Донец – Донбасс». С того времени вода начала заполнять высохший канал от места разрушений в селе Семеновка Славянского района вниз, на юг. К вечеру 16 июля вода дошла до Макеевки», - говорится в сообщении компании.

В ДТЭК отметили, что для полного заполнения канала нужно еще от 2 до 5 дней. После этого система пройдет обеззараживание хлорированием воды.

Как ранее сообщал УНИАН, в результате артиллерийского обстрела 10 июля на территории насосной станции I подъема канала «Северский Донец - Донбасс» были смертельно ранены два сотрудника КП «Компания «Вода Донбасса» и причинен ущерб зданию насосной станции. Вследствие этого, в 10.30 была остановлена работа насосных агрегатов насосной станции I подъема, а в 12.00 - станции подъема.

Справка УНИАН. Канал "Северский Донец - Донбасс" - искусственный канал в Донецкой области, построенный в конце пятидесятых годов XX века. Это уникальное гидротехническое сооружение, соединяющее Северский Донец с истоком реки Кальмиус. Общая длина канала 133,4 км. По течению канала для обеспечения его бесперебойной работы в случае аварии создано пять резервных водохранилищ: Карловское, Волынцевское, Артемовское, Горловское и Верхне-Кальмиуское общим объёмом 64 млн куб. м.