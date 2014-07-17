В России уверяют, что продукты из Украины в Крым поступают в полном объеме

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) уверяет, что поставки продуктов питания из Украины в Крым осуществляются беспрепятственно и в полном объеме.

«По данным Управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю, поставки всех видов продовольствия из Украины в Крым осуществляются в полном объёме и без малейших задержек с российской стороны», – сказано в сообщении ветеринарного ведомства страны-оккупанта.

При этом в Россельхознадзоре отметили, что около 3% ввозимой в Крым продукции растительного происхождения из Украины не отвечают требованиям безопасности и подлежат возврату поставщику.

В частности, с начала июля Россельхознадзор не пропустил в Россию 11 тонн фруктов, 2 тонны картофеля и 64 кубометра пиломатериалов, следовавших из Украины через крымские пропускные пункты.

Однако эти объемы, по мнению российского ведомства, являются незначительными, поэтому не влияют на уровень обеспечения крымчан продуктами питания.

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«В общем объёме ввозимого с украинской стороны товара растительного происхождения указанные возвраты представляют собой каплю в море, которая не оказывает практического влияния на обеспечение населения полуострова полным ассортиментом продуктов», – резюмировали в Россельхознадзоре.

Как сообщал УНИАН, в феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его. С того времени Россельхознадзор не единожды возвращал в Украину партии продовольствия, следовавшие в Крым. Вместе с тем, украинские эксперты отмечают, что отказ Крыма от украинского продовольствия может привести к дефициту продуктов питания на полуострове, так как он более чем наполовину зависит от их поставок с материковой Украины.