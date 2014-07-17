Украина увеличила производство мяса птицы и свинины, сократила – говядины

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, производство свежего или охлажденного мяса птицы в стране за указанный период выросло на 7,1% по сравнению с январем-июнем 2013 года - до 351 тыс. тонн. В частности, в июне украинские птицеводы поставили на рынок 55,9 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса птицы, что на 1,2% превышает результаты июня 2013 года, но на 10,3% меньше показателей мая этого года.

При этом производство замороженного мяса птицы за шесть месяцев текущего года превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 36,1% и составило 83,1 тыс. тонн, из которых 10,2 тыс. тонн было произведено в июне, что на 23,4% меньше, чем в июне прошлого года, и на 1,9% уступает результатам мая текущего года.

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Объем производства свежей или охлажденной свинины в январе-июне 2014 года увеличился на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 111 тыс. тонн. В июне производство свежей или охлажденной свинины составило 18,8 тыс. тонн, что на 14,3% больше, чем в июне прошлого года, и на 1,9% превышает показатель мая 2014 года.

Производство замороженной свинины за указанный период выросло на 16,4% по сравнению с январем-июнем 2013 года - до 5,8 тыс. тонн. При этом в июне было произведено 1,2 тыс. тонн этой продукции, что на 37,2% больше, чем в июне 2013 года, и незначительно превышает майский результат этого года.

Также сообщается, что в первом полугодии объем производства свежей или охлажденной говядины сократился на 4,4% – до 25,4 тыс. тонн. В июне производство данной продукции составило 4,6 тыс. тонн, что на 5,5% уступает июньским показателям прошлого года, но на 5,1% больше, чем в мае текущего года.

Объем производства замороженной говядины в январе-июне сократился на 18,5% - до 7,8 тыс. тонн. При этом в июне объем производства замороженной говядины составил 1,4 тыс. тонн, что меньше, чем в июне 2013 года и мае 2014 года на 24,4% и 24,2% соответственно.

Кроме того, в Госстате сообщили, что объем производства колбас в Украине по итогам шести месяцев текущего года составил 131 тыс. тонн, что на 1,9% больше, чем в январе-июне 2013 года. В частности, в июне было произведено 23,3 тыс. тонн этой продукции, что на 1,5% превышает показатели июня 2013 года, но незначительно меньше, чем в мае 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году производство свежего мяса птицы в Украине выросло на 6,8%, замороженного – на 91,4%. Объем производства свежей свинины увеличился на 16,1%, мороженой – сократился на 21,5%. Свежей говядины в 2013 году в стране было произведено на 1,9% больше, чем годом ранее, а замороженной – на 70,2%. Производство колбас в Украине в прошлом году сократилось на 0,8%.