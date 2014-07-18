«Кернел» сократил продажи подсолнечного масла и увеличил продажи зерна

Крупнейший производитель масложировой продукции агрохолдинг «Кернел» в 2014 финансовом году (ФГ, июль 2013 – июнь 2014) реализовал 920,3 тыс. тонн наливного подсолнечного масла, что на 11,5% меньше, чем в предыдущем ФГ, говорится в отчете компании.

Согласно документу, за отчетный период холдинг, также занимающийся зернотрейдингом, нарастил продажи зерна на 40,5% - до 4,2 млн тонн.

Продажи компанией бутилированного подсолнечного масла в прошлом ФГ сократились на 12,8% - до 94,4 тыс. литров. Переработка семян подсолнечника в "Кернел" за указанный период выросла на 0,9% -до 2,3 млн тонн, а зерновые терминалы холдинга в 2014 ФГ перевалили 3,9 млн тонн продукции, что на 48,8% больше, чем годом ранее.

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Что касается операционных результатов компании в четвертом квартале 2014 ФГ, то в апреле-июне текущего года «Кернел» увеличил объемы реализации наливного подсолнечного масла на 2,8% - до 298,3 тыс. тонн. Продажи зерна компанией за указанный период сократились на 9,7% - до 713,9 тыс. тонн.

Кроме того, в четвертом квартале ушедшего ФГ «Кернел» реализовал 19 тыс. тонн бутилированного подсолнечного масла, что на 20,9% меньше, чем за аналогичный период 2013 ФГ.

Объемы переработки «Кернелом» семян подсолнечника в апреле-июне выросли на 60,1% - до 668 тыс. тонн, а перевалка грузов через зерновые терминалы компании увеличилась на 35,7% - до 841,2 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, «Кернел» в 2013 ФГ увеличил продажи наливного подсолнечного масла по сравнению с 2012 ФГ на 25,6% - до 1,04 млн тонн, зерновых - на 42,3%, до 3,022 млн тонн.

Справка УНИАН. Холдинг «Кернел», контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море. Земельный банк компании составляет более 400 тыс. га. На украинском рынке масложировая продукция «Кернела» представлена торговыми марками «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Золота».