Россия усилила контроль за говядиной украинского производителя

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) ввело режим усиленного лабораторного контроля над продукцией производителя говядины «Свиженька» (Черновицкая обл.), говорится в сообщении ведомства.

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Согласно сообщению, причиной ужесточения контроля стало выявление в замороженной говядине производства украинской компании недопустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Как сообщал УНИАН, неделю назад, 9 июля, Россельхознадзор вывел из-под режима усиленного лабораторного контроля продукцию «Свиженькой», который действовал с конца апреля 2014 года.

«Свиженька» занимается производством и реализацией говядины.