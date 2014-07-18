Международное эпизоотическое бюро может возглавить Иван Бисюк

Об этом журналистам стало известно от сотрудников парижского офиса МЭБ.

В следующем году истекает третья каденция нынешнего генерального директора МЭБ Бернарда Валлата. Его место может занять первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Иван Бисюк, долгое время являющийся делегатом этой всемирной организации.

Уже в следующем году состоится голосование за нового гендиректора МЭБ. От некоторых официальных делегатов организации стало известно, что нового руководителя будут выбирать из 3-4 претендентов. Кандидатура Ивана Бисюка находится на рассмотрении в административном комитете МЭБ.

На данный момент имена претендентов на пост генерального директора МЭБ не обнародованы. Официально их должны представить в начале следующего года в официальном офисе организации в Париже.

Как известно, в ходе 79-й Генеральной сессии Всемирной Ассамблеи делегатов МЭБ в 2012 году тогдашний глава Госветфитослужбы Украины Иван Бисюк был избран первым вице-президентом Региональной Комиссии МЭБ в Европе. Это один из пяти руководящих органов МЭБ.

В настоящее время Иван Бисюк занимает должность первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия. Он имеет более 20 лет опыта работы в аграрном секторе. В первую очередь Бисюк специализируется на животноводстве и ветеринарии. Именно этот факт стал основным при выборе его кандидатуры на пост гендиректора Международного эпизоотического бюро.

Следует отметить, что на руководящие должности МЭБ назначаются конкретные лица, в зависимости от их личной компетенции и опыта, а не от занимаемой должности в правительстве страны, члена МЭБ.

Напомним, МЭБ является межправительственной организацией, ответственной за улучшение здоровья животных во всем мире. Организация признана Всемирной торговой организацией (ВТО). В состав МЭБ входит почти две сотни территорий и стран-членов со всех континентов. Бюро поддерживает постоянные отношения с 36 другими международными и региональными организациями и имеет региональные и субрегиональные отделения на всех континентах.

Украина с 1994 года входит в состав МЭБ и активно участвует во всех мероприятиях по обеспечению эпизоотического благополучия.

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