В «Укрспирте» уверяют, что нелегально спирт не продавали

Государственный производитель этилового спирта «Укрспирт» опровергает обвинения Государственной фискальной службы (ГФС) в нелегальной продаже спирта.

«Укрспирт» выражает официальную ноту протеста относительно обвинений в нелегальной продаже спирта, которые были обнародованы 16.07.2014 года на сайте Министерства доходов и сборов Украины», - говорится в официальном заявлении компании.

В госпредприятии пояснили, что 12 июля в Люботине (Харьковская обл.) сотрудники ГФС задержали цистерну, в которой перевозились отходы спиртопроизводства. При этом в компании утверждают, что перемещение отходов осуществлялось с сопроводительными документами, в которых указывалось, что и куда перемещается.

«Следователь финансовых расследований Государственной фискальной службы на основании предположения, что в автоцистерне находится спирт, не взял пробы для проведения анализа, но возбудил уголовное производство», - сказано в заявлении.

В связи с этим «Укрспирт» обратился к Генеральной прокуратуре и к депутатам Верховной Рады с просьбой принять участие в расследовании возбужденного на этом основании криминального дела.

Кроме того, компания оспаривает действия следователя ГФС в судебных инстанциях.

Как сообщал УНИАН, ранее ГФС возбудила уголовное производство в отношении «Укрспирта» по факту уклонения от уплаты налогов на сумму почти 2 млн грн путем нелегальной продажи спирта. В службе утверждают, что «Укрспирт» продавал подакцизный продукт под видом отходов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрспирт» имеет монопольное право на производство этилового спирта в Украине. Тем не менее, премьер-министр Арсений Яценюк поддерживает идею приватизации «Укрспирта» в рамках проведения грядущей приватизации госимущества.