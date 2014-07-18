Террористы захватили комбикормовый завод в Углегорске – создают опорный пункт

В ночь на 18 июля пророссийские террористы захватили Углегорский экспериментальный комбикормовый завод (Артемовский район, Донецкая обл.), входящий в состав крупнейшего производителя яиц в Украине - агрохолдинг «Авангард».

Согласно сообщению пресс-службы компании, террористы хотят создать на базе предприятия опорный пункт.

«Мы не исключаем, что территория завода может быть использована, в том числе, и для установки систем вооружения, поскольку здесь находится одна из самых высоких точек на территории Донецкой области», - говорится в сообщении «Авангарда».

На данный момент работа завода приостановлена, все сотрудники эвакуированы. При этом в холдинге отметили, что Углегорский экспериментальный комбикормовый завод поставлял корма для птицефабрик в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, поэтому его захват может стать причиной остановки целого ряда других предприятий.

«На сегодня без продуктов питания может остаться население этих регионов, а работники фабрик, их более 3 тысяч, могут потерять работу. Если в ближайшее время не удастся восстановить производственный цикл, все предприятия придется остановить», - сообщили в компании.

В «Авангарде» также подчеркнули, что холдинг осуждает деятельность террористов на востоке Украины, а также поддержку бандформирований со стороны России.

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Как сообщал УНИАН, в Донецкой и Луганской областях продолжаются ожесточенные бои между украинскими силовиками и пророссийски настроенными террористами. Террористы с целью дестабилизации политической и экономической жизни в Украине захватывают промышленные предприятия региона, уничтожают его инфраструктуру. Вчера российские наемники сбили пассажирский самолет малайзийских авиалиний, в результате чего погибло 298 граждан Нидерландов, Малайзии, США, Австралии и других стран.

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Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки. Компания входит в состав крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга «Укрлендфарминг», принадлежащего украинскому бизнесмену Олегу Бахматюку.

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