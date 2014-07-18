Россия заявляет об экспорте из Крыма 40 тыс. тонн зерна

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) заявляет, что объем экспорта зерновых и продуктов их переработки из Крыма с 22 июня составил 39,9 тыс. тонн.

Согласно сообщению российского ведомства, в частности, с 11 по 18 июля из аннексированного РФ полуострова в Саудовскую Аравию было экспортировано 9,9 тыс. тонн ячменя, в Турцию – 1,7 тыс. тонн гранулированных пшеничных отрубей.

«Выдача фитосанитарных сертификатов и сертификатов качества на партии экспортируемого зерна и продуктов его переработки осуществлялась в соответствии с фитосанитарными требованиям импортирующей договаривающейся стороны и сопровождалась документами, регламентированными техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

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Как сообщал УНИАН, ранее Россельхознадзор рапортовал об экспорте почти 30 тыс. тонн зерна из Крыма в Саудовскую Аравию и Кипр. Вместе с тем, украинские чиновники и эксперты заявили, что сделать это было невозможно, так как страны-импортеры признали Крым аннексированной территорией, поэтому не могли бы впустить в свои порты крымское зерно.