Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) не пропустила в Севастополь 20 тонн меда, следовавшего из Херсона.

Согласно сообщению ветеринарного ведомства страны, оккупировавшей Крым и финансирующей терроризм на востоке Украины, причиной остановки груза стало отсутствие указания срока годности на этикетке, а также документов, подтверждающих безопасность и качество ввозимой продукции. Кроме того, по информации Россельхознадзора, не был соблюден температурный режим перевозки и дальнейшего хранения партии меда.

В связи с перечисленными нарушениями российское ведомство возвратило мед отправителю в Украину.

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Как сообщал УНИАН, в феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его.

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С того времени Россельхознадзор не единожды возвращал в Украину партии продовольствия, следовавшие в Крым. Вместе с тем, украинские эксперты отмечают, что отказ Крыма от украинского продовольствия может привести к дефициту продуктов питания на полуострове, так как он более чем наполовину зависит от их поставок с материковой Украины.

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