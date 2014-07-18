РФ опять недовольна качеством украинской растениеводческой продукции

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) заявляет об учащении ввоза на территорию страны зараженной карантинными организмами растениеводческой продукции из Украины.

«Несмотря на неоднократные предупреждения Россельхознадзора в адрес Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины о недопустимости нарушений международных и российских фитосанитарных требований при поставках растительной продукции из Украины в Россию, продолжается выявление опасных для России карантинных объектов», - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

В частности, Россельхознадзор сообщает о задержании поступившей из Украины кукурузной крупы, зараженной сорняком ценхрусом малоцветковым, а также партии зерновой смеси и лекарственного растительного сырья, в которых сотрудники ведомства обнаружили карантинный объект повилика полевая.

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Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией пророссийски настроенных террористов в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление на украинских поставщиков продуктов питания. На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской свинины и продуктов из нее, существенно ограничен поставщиков молочной продукции, кондитерских изделий, ограничены поставки картофеля.

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Вместе с тем, премьер-министр Украины Арсений Яценюк, учитывая агрессивные действия России по отношению к украинским производителям, заявил, что отечественные компании должны быть готовы к полному ограничению торговли с РФ в двустороннем формате.