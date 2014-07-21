Россия ввела очередной запрет на ввоз продукции из Молдовы
РФ приостановила ввоз овощных консервов из Молдовы.
Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию РФ консервированной овощной продукции из Молдовы.
Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, в консервированной плодоовощной продукции молдавских предприятий Sorvest-Agro, Alfa-Nistru, Natur Bravo, Coval&Co якобы выявлены нарушения требований законодательства, включая несоответствие требованиям, предъявляемым к маркировке и идентификации продукции, а таже несоответствие массы нетто заявленной на этикетке.
"Учитывая изложенное, Роспотребнадзор приостановил с 18.07.2014 ввоз на территорию Российской Федерации консервированной молдавской плодоовощной продукции", - говорится в сообщении службы.
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Как сообщал УНИАН, 2 июля парламент Молдовы ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС.
Ранее Россия предупредила Молдову о рисках, которые могут возникнуть в случае интеграции с Евросоюзом.
"Молдова не сможет сочетать две регуляторные системы: СНГ и ЕС. Ей придется делать какой-то выбор. И если он будет в пользу европейской системы, то система СНГ перестанет быть комфортной", - заявил замминистра экономического развития РФ Алексей Лихачев.