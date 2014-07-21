Россия ввела очередной запрет на ввоз продукции из Молдовы

Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию РФ консервированной овощной продукции из Молдовы.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, в консервированной плодоовощной продукции молдавских предприятий Sorvest-Agro, Alfa-Nistru, Natur Bravo, Coval&Co якобы выявлены нарушения требований законодательства, включая несоответствие требованиям, предъявляемым к маркировке и идентификации продукции, а таже несоответствие массы нетто заявленной на этикетке.

"Учитывая изложенное, Роспотребнадзор приостановил с 18.07.2014 ввоз на территорию Российской Федерации консервированной молдавской плодоовощной продукции", - говорится в сообщении службы.

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Как сообщал УНИАН, 2 июля парламент Молдовы ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС.

Ранее Россия предупредила Молдову о рисках, которые могут возникнуть в случае интеграции с Евросоюзом.

"Молдова не сможет сочетать две регуляторные системы: СНГ и ЕС. Ей придется делать какой-то выбор. И если он будет в пользу европейской системы, то система СНГ перестанет быть комфортной", - заявил замминистра экономического развития РФ Алексей Лихачев.