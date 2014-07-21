S&P улучшило прогноз по рейтингам крупнейших агрокомпаний Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services улучшило прогноз по рейтингам крупнейших агропроизводителей Украины «Мрия», «Креатив Групп», Ukrlandfarming, «Украинские аграрные инвестиции» и «Мироновский хлебопродукт» с «негативного» до «стабильного», сообщается на сайте агентства.

По информации агентства, улучшение прогноза последовало за пересмотром прогноза по суверенному рейтингу Украины. Рейтинги указанных компаний подтверждены на прежнем уровне - «ССС» в иностранной валюте и «В-» в национальной валюте.

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«Рейтинги по обязательствам в иностранной валюте украинских сельскохозяйственных компаний ограничены уровнем нашей оценки риска перевода и конвертации валюты Украины, поскольку мы полагаем, что способность компаний обслуживать и погашать валютный долг будет сдерживаться возможным введением ограничений на конвертацию иностранной валюты и трансграничные переводы с иностранной валюты в случае суверенного дефолта», - сказано в сообщении S&P.

Вместе с тем, аналитики агентства отмечают, что кредитоспособность этих компаний, без учета возможного негативного вмешательства со стороны правительства, выше кредитоспособности правительства Украины.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне «ССС», повысив прогноз по рейтингу с «негативного» до «стабильного».

Вслед за суверенным агентство подтвердило кредитные рейтинги Киева, Львова, Днепропетровска и Ивано-Франковска на уровне «ССС», повысив прогноз по рейтингу с «негативного» до «стабильного».

Напомним, что в феврале S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «ССС+» до «ССС».