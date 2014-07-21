У крупных агрохолдингов хотят забрать налоговые льготы

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который предполагает перевод с 1 января 2015 года крупных агропроизводителей на общую систему обложения налогом на добавленную стоимость (НДС), а также продление режима освобождения от НДС операций по экспорту зерновых и технических культур.

Соответствующий законопроект №4309а «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно усовершенствования отдельных положений)» от 21 июля опубликован на сайте парламента.

«Реализация предложенных норм позволит увеличить в 2014 году ресурс сводного бюджета Украины на сумму около 11,4 млрд грн, а также привлечь в бюджет в 2015 году около 32,7 млрд грн», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Также в законопроекте предусмотрено освобождение от НДС операций по поставке лесоматериалов, топливной древесины, отходов лесоперерабатывающей промышленности, а также отмена налогообложения по нулевой ставке услуг по перевозке пассажиров скоростными поездами "Интерсити +".

Кроме того, Кабмин предлагает в части налога на прибыль предприятий ограничить льготное обложение таким налогом предприятий институтов совместного инвестирования, отменить налогообложение по сниженной ставке (10%) прибыли, полученной от операций с ценными бумагами и деривативами, отменить освобождение от налогообложения прибыли субъектов гостиничной деятельности, предприятий электроэнергетики, производящих электрическую энергию исключительно из возобновляемых источников энергии, а также отменить освобождение от налогообложения прибыли предприятий топливно-энергетического комплекса и субъектов хозяйствования водо -, теплоснабжения и водоотвода в пределах фактических расходов, предусмотренных инвестиционными программами.

Согласно законопроекту, в части акцизного налога предлагается отнести к алкогольным напиткам такие напитки, которые сегодня классифицируются как продукты диетического питания и содержат этиловый спирт 8,5% и более, а также установить для таких напитков ставку акцизного налога на уровне водки - 70,53 грн за 1 л 100% спирта, с маркировкой таких напитков марками акцизного налога.

Также Кабмин предлагает ввести налогообложение альтернативных топлив на уровне 139 евро за 1000 кг, или на уровне 70% от ставки на бензины моторные, с целью прекращения использования схем ухода от налогообложения топлив, поскольку топлива с содержанием менее 70% нефтяной составляющей в настоящее время акцизным налогом не облагаются.

Кроме того, правительство предлагает с 1 января 2015 года исключить крупных сельхозпроизводителей из перечня плательщиков фиксированного сельскохозяйственного налога.

В законопроекте также указано, что необходимо в части платы за пользование недрами изменить базу для природного газа, который реализуется не для нужд населения, в частности, установить, что базой налогообложения является не средняя таможенная стоимость импортного природного газа, как сейчас, а максимальный уровень цены на природный газ, реализуемый промышленным потребителям, который устанавливает Нацкомиссия по регулированию электроэнергетики.

В пояснительной записке правительство пояснило, что реализация мероприятий, предусмотренных законопроектом, будет способствовать ликвидации схем уклонения от налогообложения, совершенствованию администрирования налогов, усилению государственного контроля за продажей спиртосодержащей продукции.

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Как сообщал УНИАН, перевод агропроизводителей на общую систему налогообложение является одним из требований ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда, совместно с которым правительство нашей страны реализует программу реформ. Согласно плану программы, вопрос реформирования налогообложения агроотрасли должен быть рассмотрен и утвержден правительством уже в сентябре текущего года. По оценкам фонда, упразднение льгот по уплате НДС для экспортеров зерна позволит аккумулировать в бюджет до 0,3% ВВП.

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В то же время, на текущий момент в Украине действует режим льготного налогообложения для сельхозпроизводителей, введенный в 1998 году. Он включает в себя фиксированный сельхозналог, аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС, а также поддержку животноводческих хозяйств за счет перечисления НДС перерабатывающих компаний.

Сами аграрии неоднократно выступали с требованием отказаться от идеи внесения каких-либо изменений в Налоговый кодекс относительно спецрежима налогообложения. Минагропрод в свою очередь обещал аграриям не менять систему налогообложения вплоть до января 2016 года.