Россия продолжает запрещать молочку украинских производителей

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 1 августа текущего года запретит ввоз в Российскую Федерацию молочной продукции украинских производителей «Техмолпром» (Полтавская обл.) и «Славутский маслодельный комбинат» (Хмельницкая обл.), говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, причиной ограничения поставок стало обнаружение в сухой молочной сыворотке производства обеих компаний антибиотиков тетрациклиновой группы.

Как сообщал УНИАН, Российская Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) с 4 июля запретила ввоз на территорию Российской Федерации продукции семи украинских дочерних предприятий одного из крупнейших в Украине производителей молочной продукции группы «Милкиленд».

Читайте такжеРФ опять недовольна качеством украинской растениеводческой продукции

Справка УНИАН. «Славутский маслодельный комбинат» входит в состав группы «Милкиленд». Производственные мощности комбината позволяют за сутки перерабатывать 220 т молока. На сегодняшний день завод производит ряд твердых сыров, сухое обезжиренное молоко ( СОМ ), а также сухую молочную сыворотку и сливочное масло.

Читайте такжеРоссия может запретить ввоз продовольствия в ручной клади из Украины

«Техмолпром» является крупнейшим украинским производителем и дистрибьютором сгущенного молока и молочных консервов, продукция которого на отечественном рынке представлена торговыми марками «Белики», «Омка», «Молочные дары», «Гадячмолоко», «Альпийские луга», «Наше молоко» и «Mileo». Мощности компании позволяют ей перерабатывать около 1,5 тыс. тонн молока в сутки.