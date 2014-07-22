Кипр опроверг информацию России о закупках крымского зерна

Кипр опроверг появившиеся в СМИ сообщения об импорте 23 июня 4,6 тыс. тонн зерна из Крыма. "После проведенного компетентными органами расследования установлено, что зерно из Крыма не ввозилось в Республику Кипр", - говорится в пресс-релизе МИД республики, передает Прайм.

В документе министерства говорится: "Европейский совет 20-21 марта 2014 года единогласно осудил незаконное присоединение Автономной Республики Крым и города Севастополь к Российской Федерации и заявил, что не признает этого акта".

В нем подчеркивается, что "в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Совет ЕС принял 23 июня 2014 года решения, касающиеся ограничения на поступающие прямым или косвенным путем товары из Крыма и Севастополя, а также на финансирование или финансовое содействие, страхование и перестрахование импорта подобных товаров".

Подобные юридические акты являются частью европейской правовой системы и полностью обязательны для исполнения во всех странах-членах ЕС, отмечается в пресс-релизе.

В документе также сообщается, что "компетентные власти Республики Кипр надлежащим образом проинформированы о вышеупомянутых обязательных юридических актах ЕС и принимают все необходимые меры для их эффективного и немедленного исполнения".

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Как сообщал УНИАН, ранее Россельхознадзор рапортовал об экспорте почти 30 тыс. тонн зерна из Крыма в Саудовскую Аравию и Кипр. Вместе с тем, украинские чиновники и эксперты заявили, что сделать это было невозможно, так как страны-импортеры признали Крым аннексированной территорией, поэтому не могли бы впустить в свои порты крымское зерно.