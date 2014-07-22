В Украине могут полностью запретить продажу сельхозземель

Государственное агентство земельных ресурсов (Госземагентство) инициирует отказ от идеи открытия рынка земель сельскохозяйственного назначения, перейдя к долгосрочной аренде сельхозугодий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во вторник сообщил глава Госземагентства Сергей Рудык.

«Мы предлагаем отказаться от такого понятия как мораторий на продажу земель сельхозназначения, но не для того чтобы открыть рынок, а для того чтобы запретить продажу земли сельхозназначения вообще. Мы предлагаем внести понятие вещное право как право не на продажу земли, а право на долгосрочную аренду земли сельскохозяйственного назначения, определяя минимальный срок этой аренды в 14 лет», - сказал Рудык, отметив, что соответствующая инициатива изложена в разработанном ведомством законопроекте.

Глава Госземагентства также уточнил, что максимальный срок аренды сельхозземель, согласно проекту закона, должен составить 50 лет. Рудык подчеркнул, что отказ от рынка земель и переход к долгосрочной аренде позволит обеспечить интересы и собственников земель, и государства, и инвесторов.

«Инвестор, имея перспективу обработки земли до 50 лет, сможет таким образом рассчитывать на долгосрочные инвестиции, потому что он сможет прогнозировать, что с этим земучастком будет через 5, 10 или 25 лет», - сказал Рудык.

В то же время он пообещал, что данный проект закона, прежде чем поступить на рассмотрение парламента, пройдет общественные обсуждения.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины», который продлевает мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.

Вместе с тем, министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка неоднократно заявлял, что оборот сельхозземель в Украине может существовать и без открытия рынка земель, а в форме аренды. По его словам, арендные отношения как для украинских, так и для зарубежных производителей являются достаточными.