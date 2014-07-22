Украина гармонизировала с нормами ЕС законы о качестве пищевых продуктов

Верховная Рада Украины гармонизировала украинское законодательство с нормами ЕС в сфере безопасности и качества пищевых продуктов, приняв закон №4179-А.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный документ проголосовали 230 народных депутатов.

Закон предусматривает уточнение терминологии, уточнение видов правонарушений и адекватности меры наказания, создание единого контролирующего органа в сфере безопасности пищевых продуктов, отмену разрешительных документов и процедур, которые отсутствуют в Европейском Союзе, внедрение европейских принципов регулирования ГМО, в частности, в части регистрации источников ГМО, а не продуктов, произведенных из них.

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Закон совершенствует терминологию для обеспечения гармонизации с законодательством ЕС. Он вносит изменения в ряд других законов, в частности, в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Хозяйственный, в законы “О безопасности и качестве пищевых продуктов”, “О детском питании”, “О ветеринарной медицине”, “О питьевой воде и питьевом водоснабжении”, “О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании ГМО», и в декрет Кабинета министров о стандартизации и сертификации.