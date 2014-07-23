После сыра России не понравилось украинское пиво, соки и консервы

Роспотребнадзор готов расширить список запрещенных украинских продуктов, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы ведомства Анны Поповой.

По ее словам, многие поставляемые на территорию России продукты украинского производства не соответствуют российским требованиям.

«Пробы проводятся во всех субъектах Российской Федерации в различных самых лабораториях, но результаты идентичны. Широкий перечень продукции сегодня не соответствует требованиям. Мы снимаем с реализации, мы привлекаем к административной ответственности, мы через суд запрещаем реализацию той или иной партии. В различных субъектах Российский Федерации перечень этой продукции тоже расширяется», — пояснила она.

По ее словам, под запрет может попасть различная продукция, в том числе детские соки, пиво, овощные консервы и молочная продукция. Попова отметила, что значительная часть нарушений выявлена в сфере защиты прав потребителей. «Например, по рыбным консервам: последняя ситуация — когда массовая доля сухого вещества не соответствует требованиям, когда целая рыба, скажем, не имеющая признаков тушки, когда значительно по удельному весу количество заливки или соуса, нежели самой рыбы в консервах», — добавила она.

Напомним, Россельхознадзор с 30 июня 2014 года ужесточил требования к документации на ввоз в Россию украинской пищевой продукции животного происхождения.

С конца июля 2013 года в РФ действует запрет Роспотребнадзора на поставки в Россию кондитерской продукции компании Roshen.

Кроме того, с начала 2010 года Роспотребнадзор и Россельхознадзор запретили ввоз молочной продукции с 13 заводов Украины, в том числе в апреле 2014 года - группы "Милкиленд". Среди предприятий этого объединения под запрет тогда попали ЧП КФ "Прометей", филиал "Менский сыр" и ЧП "Рось", филиал "Ахтырский сырокомбинат".

В июле 2014 года Роспотребнадзор ограничил ввоз сыров с еще 7 заводов группы "Милкиленд", а также с Лозовского молочного завода.

Также Россельхознадзор с 16 июня 2014 года ввел временные ограничения на ввоз в Россию продовольственного картофеля с Украины.