Минагропрод хочет сохранить налоговые льготы для аграриев до 2016 года

Министерство аграрной политики и продовольствия намерено добиваться сохранения режима льготного налогообложения сельхозпроизводителей до 1 января 2016 года, сообщил УНИАН глава ведомства Игорь Швайка.

«Будем бороться за то, о чем мы говорили. Чтобы не ранее 1 января 2016 года (были внесены изменения в режим налогообложения аграриев – УНИАН)», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, накануне Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который предполагает перевод с 1 января 2015 года крупных агропроизводителей (обрабатывающих более 1 тыс. га с ежегодным оборотом в 20 млн грн) на общую систему обложения налогом на добавленную стоимость (НДС).

Сами аграрии неоднократно выступали с требованием отказаться от идеи внесения каких-либо изменений в Налоговый кодекс относительно спецрежима налогообложения до 2018 года. Вчера, 22 июля, в знак протеста против инициативы Кабмина представители АПК устроили пикет под Верховной Радой.

Вместе с тем, перевод агропроизводителей на общую систему налогообложение является одним из требований ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда, совместно с которым правительство нашей страны реализует программу реформ.

Справка УНИАН. Режим льготного налогообложения для сельхозпроизводителей действует в Украине с 1998 года. Он включает в себя фиксированный сельхозналог, аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС, а также поддержку животноводческих хозяйств за счет перечисления НДС перерабатывающих компаний.