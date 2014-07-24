Саудовская Аравия и Турция не импортировали зерно из Крыма – МИД Украины

Посольства Украины в Саудовской Аравии и Турции не подтверждают информацию Россельхознадзора о поставках в эти страны зерна из оккупированного Россией Крыма.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

«По полученной от Посольства Украины в Саудовской Аравии информации, Министерство сельского хозяйства Саудовской Аравии пока не подтверждает достоверность распространенной в СМИ информации относительно экспорта крымского зерна в Королевство, сообщив, что Саудовская Аравия не сотрудничает с нынешней властью оккупированного Крыма, как того требует международное законодательство», - сказали в МИДе.

«Посольство Украины в Турецкой Республике также не подтверждает факт экспорта зерновых из Крыма в Турцию», - добавили в министерстве.

При этом в дипломатическом ведомстве отметили, что Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба обратилась к Посольству Саудовской Аравии в Украине относительно подтверждения или опровержения информации о поставках ячменя из Крыма в Королевство.

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Как сообщал УНИАН, по информации Россельхознадзора, объем экспорта зерновых и продуктов их переработки из Крыма с 22 июня составил 39,9 тыс. тонн. Российское ведомство утверждает, что зерно было поставлено в Саудовскую Аравию, Кипр и Турцию.

Дипломатическое ведомство Кипра уже опровергло эту информацию.