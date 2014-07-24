Россия запретила ввоз овощей и фруктов из Украины в ручной клади

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 28 июля запрещает ввоз в РФ растениеводческой продукции из Украины в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях.

«Россельхознадзор принял решение о введении с 28 июля 2014 года временных ограничений на ввоз растительной продукции с Украины в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях», - сказано в сообщении ведомства.

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Согласно сообщению, запрет будет введен в связи с участившимися случаями обнаружения карантинных объектов в продуктах растениеводства, ввозимых в ручной клади из Украины, а также нежеланием украинской Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы проводить переговоры на этот счет.

Ранее российские СМИ сообщали, что Россельхознадзор может запретить провоз продовольствия в ручной клади из Украины из-за недоверия к работе Госветфитослужбы.

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Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией пророссийски настроенных террористов в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление на украинских поставщиков продуктов питания. На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской свинины и продуктов из нее, существенно ограничены поставки молочной продукции, кондитерских изделий, картофеля.