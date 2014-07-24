Кабмин отказался от идеи упразднить налоговые льготы для аграриев

Кабинет министров Украины снимает с рассмотрения Верховной Рады предложение об упразднении режима льготного налогообложения аграрного комплекса.

Об этом, выступая в парламенте, заявил министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Налогообложение аграрного комплекса остается таким, каким оно есть на сегодняшний день. Продолжает действовать спецрежим НДС, остается фиксированный сельхозналог и освобождение от НДС операций по экспорту зерна. Все остается так, как есть на сегодняшний день», - сказал Шлапак.

При этом, по словам министра, правительство предлагает не взимать НДС при экспорте зерновых и технических культур до конца 2015 года, тогда как ранее Кабмин предлагал возобновить эту практику с 1 января следующего года.

«Если мы не готовы с 2015 года менять режим налогообложения аграрного комплекса, то до 31 декабря должно быть сохранено освобождение от возмещения НДС при экспорте зерна», - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, накануне Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который предполагает перевод с 1 января 2015 года крупных агропроизводителей (обрабатывающих более 1 тыс. га с ежегодным оборотом в 20 млн грн) на общую систему обложения налогом на добавленную стоимость (НДС), а также продление до 1 января следующего года режима освобождения от НДС операций по экспорту зерновых и технических культур.

Аграрии неоднократно выступали с требованием отказаться от идеи внесения каких-либо изменений в Налоговый кодекс относительно спецрежима налогообложения. Минагропрод в свою очередь обещал аграриям не менять систему налогообложения вплоть до января 2016 года.

Справка УНИАН. В Украине действует режим льготного налогообложения для сельхозпроизводителей, введенный в 1998 году. Он включает в себя фиксированный сельхозналог, аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС, а также поддержку животноводческих хозяйств за счет перечисления НДС перерабатывающих компаний.