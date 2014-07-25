Россия запретила ввоз молочной продукции из Украины

Россия с 28 июля ограничивает ввоз молока и молочной продукции из Украины, сообщил РИА Новости помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

«Мы провели совещание по молоку и молочной продукции и приняли решение с 28 июля ограничить ввоз такой продукции в Россию из Украины», - сказал Алексеенко.

Он уточнил, что на протяжении уже нескольких лет Россельхознадзор выявляет при лабораторном контроле проб украинской продукции различные нарушения (микробное загрязнение, остатки антибиотиков). "Мы обращались в ветслужбу Украины с просьбой провести расследование, но ответа от них так и не получили", - добавил он.

Ранее Роспотребнадзор высказывал претензии к украинской молочной продукции, о чем в начале июля заявляла глава ведомства Анна Попова. За заявлением последовал ряд ограничений, в том числе в отношении таких производителей, как "Милкиленд-Украина" (входит в международную группу Milkiland) и "Лозовский молочный завод".

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