Украина может вновь запретить импорт свинины из Польши

Украина может вновь ограничить поставки живых свиней и свинины из Польши в связи с повторной вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в этой стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в пятницу сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка.

«У нас есть основания для закрытия Польши для ввоза свинины. Потому что после того ,как 18 июня был открыт польский рынок свинины, есть несколько подтвержденных случаев (заражения АЧС – УНИАН) уже не диких животных, а домашних животных в хозяйствах в другом повете Польши, которые дают сегодня основания для закрытия импорта в Украину польской свинины», - сказал Швайка.

По его словам, окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшие часы.

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Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоз в страну восприимчивых к вирусу африканской чумы свиней животных, продукции из них и репродуктивного материала из Польши в связи со вспышкой этого заболевания в стране.

В июне, после визита украинских ветеринаров в Польшу, запрет был снят для всех регионов страны кроме Подляского воеводства, в котором были зарегистрированы случаи заболевания животных АЧС.