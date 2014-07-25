В украинских продуктах нет запрещенных веществ, якобы "найденных" Россией - Минагропрод

Систематические решения Россельхознадзора и Роспотребнадзора об ограничении поставок продуктов питания из Украины на российский рынок являются политически мотивированными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в пятницу сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка.

«Запреты со стороны Российской Федерации (на поставки продуктов питания – УНИАН) как правило, немотивированы и ничем не обусловлены», - сказал Швайка.

По его словам, обвинения российских ведомств в том, что продукты питания из Украины содержат запрещенные вещества, не подтверждаются.

«Ни по картофелю, ни по молочной продукции, ни по мясу птицы и крупного рогатого скота случаев содержания запрещенных веществ не было», - заявил министр.

При этом он отметил, что Украина готова принять российских инспекторов для проведения проверок украинских предприятий с целью дальнейшего открытия рынка России для них.

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«Для того, чтобы открыть этот рынок, мы готовы принять российских специалистов… мы готовы выполнять все наши международные обязательства в отношении экспортно-импортных операций», - сказал Швайка.

Ранее российские СМИ сообщили, что с 28 июля РФ намерена запретить ввоз всей молочной продукции из Украины.

Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией пророссийски настроенных террористов в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление на украинских поставщиков продуктов питания. На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской свинины и продуктов из нее, существенно ограничены поставки кондитерских изделий и картофеля.