Инспекторы ЕС приедут проверять украинские молочные предприятия
19:15, 25 июля 2014Агро
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Инспекционная миссия специалистов гендиректората европейской комиссии САНКО с 28 сентября по 2 октября посетит Украину для проверки молочных предприятий.
Специалисты из ЕС приедут проверять украинские молочные предприятия / фото УНИАН
"Со стороны еврокомиссаров уже утверждены даты: 28 сентября - 2 октября", - сообщил министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка, передает "ЕвроПравда".
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Он отметил, что визит миссии стал возможен благодаря утверждению закона о безопасности продуктов питания.
Министр добавил, что рассчитывает на поддержку парламентом в начале августа во втором чтении законопроектов о кормах и продуктах животного происхождения, не предназначенных для употребления человеком.
Проверка коснется только молочных предприятий, хотя ранее в Минагрополитики утверждали, что проверка затронет и животноводческие хозяйства.
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