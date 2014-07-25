Инспекторы ЕС приедут проверять украинские молочные предприятия

"Со стороны еврокомиссаров уже утверждены даты: 28 сентября - 2 октября", - сообщил министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка, передает "ЕвроПравда".

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Он отметил, что визит миссии стал возможен благодаря утверждению закона о безопасности продуктов питания.

Министр добавил, что рассчитывает на поддержку парламентом в начале августа во втором чтении законопроектов о кормах и продуктах животного происхождения, не предназначенных для употребления человеком.

Проверка коснется только молочных предприятий, хотя ранее в Минагрополитики утверждали, что проверка затронет и животноводческие хозяйства.