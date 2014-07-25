Беларусь сняла ограничения на ввоз пива и конфет из Украины - СМИ

Вчера правительство Беларуси решило снять ограничения по поставкам украинских кондитерских изделий и пива.

Такую информацию сегодня распространила пресс-служба МИД Беларуси, пишет TUT.BY.

"24 июля премьер-министром Республики Беларусь подписано постановление (№ 719), которое снимает имевшие место у наших партнеров по СНГ опасения относительно доступа их товаров на белорусский рынок", - заявил начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, сообщает белорусское издание.

В МИД Беларуси ожидают, что в ответ "Украина обеспечит доступ белорусских товаров на свой рынок в режиме, установленном Договором о зоне свободной торговли, оперативно отменив соответствующие решения Межведомственной комиссии". "В том же случае, если украинские решения вступят в силу, мы вынуждены будем принимать меры адекватного реагирования. Хотя надеемся, что по негативному сценарию события развиваться не будут, поскольку это не соответствует духу и уровню взаимодействия между нашими братскими странами", - резюмировал Дмитрий Мирончик.

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Как сообщал УНИАН, с 1 мая Беларусь ввела лицензирование импорта пива из-за пределов Таможенного союза. Украинские производители пива назвали это дискриминационными мерами и сообщили, что в Беларуси от них потребовали повысить розничную цену на свою продукцию более чем в 2 раза, что автоматически делает украинское пиво неконкурентоспособным на белорусском рынке. Аналогичные меры Беларусь применила и к украинским кондитерам.

Украина в ответ на дискриминационные недружественные действия со стороны Республики Беларусь по отношению к украинским производителям напитков и продуктов питания ввела специальные пошлины на поставку электрических ламп накаливания, удобрений, холодильников и шин из Беларуси.

Основу импорта в Украину из Республики Беларусь составляют нефтепродукты, тракторы и седельные тягачи, металлопродукция, холодильники и морозильники, шины, полимеры этилена, минеральные и калийные удобрения, автомобили грузовые, тара пластмассовая, чулочно-носочные изделия, части и оборудование для автомобилей и тракторов, сельскохозяйственная техника, кордные материалы и синтетические волокна.

Беларусь также является одним из крупнейших импортеров молочной продукции на украинском рынке. По данным Государственной фискальной службы, в первом полугодии 2014 года Беларусь поставила в Украину молока и сливок на 1,3 млн долл., что составляет 46% от общего импорта этой продукции.