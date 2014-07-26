В Киеве прошел форум, посвященный проблемам агросектора

На Форум съехались более четырех тысяч аграриев почти из всех областей Украины, среди которых - представители сельских громад, отечественные агропроизводители, руководители предприятий переработки сельхозпродукции и фермеры.

На форуме обсуждались возможности привлечения общественного внимания к проблемам возрождения аграрного сектора экономики Украины, развития сельских территорий, а также восстановления инфраструктуры села.

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Кроме того, участники обсуждали вопрос обеспечения украинцев качественными продуктами по доступным ценам.

Участники форума приняли решение относительно основных задач объединения. Один из наиболее важных вопросов – это защита и поддержка аграриев и сельских территориальных громад, а также общественный контроль над деятельностью местных органов власти и местного самоуправления.

Кроме того, по мнению учасников, крайне важна разработка реальных программ в интересах сельхозпроизводителей и потребителей в Украине .

В «ЗАСТУПе» отмечают, что для этого необходимо не только понимать существующие проблемы, но и становиться активным участником политического процесса.

«Когда создавалась Всеукраинская общественная организация «ЗАСТУП», инициативная группа пыталась выявить максимальное количество проблем, волнующих село. Причем, охватывали все группы: и сельхозпроизводителей, и переработчиков, и руководителей сельских громад, селян, и так далее. «ЗАСТУП» исходит из того, что решение проблем аграрного сектора экономики и села должно происходить в комплексе», – сообщила глава общественной организации «Всеукраинское объединение «ЗАСТУП» Ирина Синявская.

Председатель Наблюдательного совета Благотворительного фонда «Велика родина» Вера Ульянченко, присутствующая на форуме, отметила: «Мы видим рождение нового движения, которое ставит перед собой цели защиты села и людей, работающих на земле. Участники форума осознают, что проблемы на селе практически одинаковые – и на Полтавщине, и на Херсонщине, и на Тернопольщине, и так далее. Это – проблемы настоящих кормильцев страны. И если «ЗАСТУП» сумел объединить большое количество неравнодушных людей для их решения – видимо, все у них получится», - подчеркнула Ульянченко.