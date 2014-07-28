Сегодня РФ ограничивает ввоз молока и молочной продукции из Украины

Помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко уверял, что на протяжении уже нескольких лет Россельхознадзор якобы выявлял при лабораторном контроле проб украинской продукции различные нарушения.

Ранее Роспотребнадзор высказывал претензии к украинской молочной продукции.Читайте такжеПосле сыра России не понравилось украинское пиво, соки и консервы

За заявлением последовал ряд ограничений, в том числе в отношении таких производителей, как "Милкиленд-Украина" (входит в международную группу Milkiland) и "Лозовский молочный завод".

Между тем, с 28 июля также начинают действовать ограничения на ввоз РФ украинской растительной продукции в ручной клади, багаже и посылках. В настоящее время под запретом также поставки в Россию свиней и продовольственного картофеля из Украины.