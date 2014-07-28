Россельхознадзор начинает поиски антибиотиков в сырах McDonald's

Федеральная ветеринарная и фитосанитарная служба РФ /Россельхознадзор/ с 28 июля начинает проверку иностранных поставщиков сыра российской сети ресторанов McDonald's на наличие антибиотиков. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил руководитель службы Сергей Данкверт.

Читайте такжеРоспотребнадзор запретит McDonald's в России продавать бургеры и мороженое"Россельхознадзор усиливает мониторинг содержания остаточного количества антибиотиков тетрациклиновой группы в импортируемом в Россию сыре, в том числе в продукции поставщиков сыров в McDonald's", - пояснил Данкверт.

Он добавил, что в основном сыры в российский McDonald's поставляются из Германии и Чехии.