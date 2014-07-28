Украина снова запретила ввоз свинины из Польши

11:12, 28 июля 2014
Агро
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В Польше зафиксирована очередная вспышка африканской чумы свиней.

Украина запретила свинину из Польши / Фото УНИАН

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоз в страну свиней, свинины, продукции из нее, а также репродуктивного материала из Польши в связи с очередной вспышкой африканской чумы (АЧС) свиней в этой стране.

«Запрещается ввоз вышеуказанных товаров со всей территории Республики Польша, за исключением тех, которые были исследованы лабораторно на АЧС с отрицательным результатом», - сказано в сообщении ведомства. 

Кроме того, Госветфитослужба обратилась к ветеринарной службе Польши с предложением экспертной и методической помощи в борьбе с дальнейшим распространением АЧС в Подляском воеводстве. 

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Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоз в страну восприимчивых к вирусу африканской чумы свиней животных, продукции из них и репродуктивного материала из Польши в связи со вспышкой этого заболевания в стране.

В июне, после визита украинских ветеринаров в Польшу, запрет был снят для всех регионов страны, кроме Подляского воеводства, в котором были зарегистрированы случаи заболевания животных АЧС.

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