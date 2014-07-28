«Овостар Юнион» получил право на поставки яичных продуктов в ЕС

Один из крупнейших производителей яиц и яичных продуктов в Украине агрохолдинг «Овостар Юнион» получил право поставлять свою продукцию на рынок Европейского Союза, говорится в отчете компании, опубликованном на сайте Варшавской фондовой биржи.

«Я рад сообщить, что группа «Овостар Юнион» получила официальное разрешение на экспорт наших товаров в Европейский Союз», - приводятся в отчете холдинга слова генерального директора Бориса Беликова.

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Как сообщал УНИАН, 21 марта Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации. 27 июня Украина и Европейский Союз завершили подписание Соглашения об ассоциации в полном объеме. Соглашение предусматривает политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Украины в Европейский Союз. Экономическая часть соглашения предусматривает создание зоны свободной торговли.

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В рамках беспошлинных квот Украина до 1 ноября текущего года может поставить в ЕС 3 тыс. тонн яичных продуктов.

«Овостар Юнион» в 2013 году произвел 893 млн яиц, что на 24% больше, чем годом ранее. В прошлом году холдинг также на 35% увеличил продажи жидких яичных продуктов по сравнению с 2012 годом – до 6,8 тыс. тонн и на 8% нарастил реализацию сухих яичных продуктов – до 1,5 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Группа компаний «Овостар Юнион» - одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, входит в тройку лидеров производителей куриных яиц страны. Продукция компании на украинском рынке представлена торговыми марками «Овостар» и «Ясенсвит».

В 2011 году компания осуществила IPO на Варшавской фондовой бирже, в ходе которого было продано 1,5 млн акций (25% от капитала компании).