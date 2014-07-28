Россия запретила украинские плодоовощные и рыбные консервы

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) запретила с 29 июля ввоз украинской плодоовощной продукции и рыбных консервов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что при осуществлении государственного надзора за оборотом пищевой продукции при неоднократных исследованиях консервированной плодоовощной продукции, произведенной на украинских предприятиях: сельскохозяйственное ООО им. Шевченко («Верес»), ПО «Одесский консервный завод», ООО «Нежинский консервный завод» и рыбных консервов произведенных ПО «Одесский консервный завод», ООО "Винницкий завод упаковочных изделий "Винтар", ООО "Альфа-Этэкс" и ООО «Южный РКК» выявлены нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей (несоответствие требований, предъявляемых к маркировке, несоответствие по массовой доле основного продукта, несоответствие по содержанию белка, жира, углеводов и витамина С, магния, кальция, железа, несоответствие по показателю энергетическая ценность и органолептическим показателям, несоответствие по содержанию поваренной соли)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «учитывая изложенное, Роспотребнадзор приостановил с 29 июля ввоз на территорию Российской Федерации консервированной украинской плодоовощной продукции и рыбных консервов.

Соответствующая информация направлена в Федеральную таможенную службу и управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.

Напомним, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 28 июля вводит полный запрет на поставки в РФ молочной продукции из Украины.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украиныопровергает информацию Россельхознадзора о содержании вредных веществ в отечественных продуктах питания, называя подобные заявления российского ведомства политически мотивированными.

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Наряду с агрессией пророссийски настроенных террористов в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление на украинских поставщиков продуктов питания. На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской свинины и продуктов из нее, картофеля, а также существенно ограничены поставки кондитерских изделий и мяса птицы.