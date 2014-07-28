Украина уже собрала 23,6 млн тонн зерновых

Украинские аграрии к 28 июля провели уборку урожая на площади 7,1 млн га, намолотив 23,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, на сегодняшний день аграрии обмолотили 2,4 млн га под ячменем, намолотив 6,8 млн тонн этой культуры. Уборка пшеницы проведена на площади 4,5 млн га, в результате чего собрано 16,3 млн тонн. Рапс обмолочен на 0,8 млн га, намолочено 1,8 млн тонн.

Кроме того, по данным министерства, отечественные аграрии убрали 82 тыс. га под рожью, собрав 192 тыс. тонн. Овес обмолочен на 25 тыс. га, в результате чего намолочено 52 тыс. тонн. Уборка гороха проведена на 133 тыс. га, собрано 307 тыс. тонн этой культуры.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод не дает официального прогноза относительно объемов валового сбора зерновых в стране в 2014 году. Однако Минсельхоз США в своем июльском прогнозе оценил его на уровне 57,1 млн тонн. Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых в стране в этом году на уровне 2013 года – около 63 млн тонн.