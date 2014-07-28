Россия пригрозила Евросоюзу запретом на импорт фруктов

Россельхознадзор до конца недели может принять решение о введении ограничений на ввоз фруктов в Россию из стран Евросоюза, сообщил РИА Новости помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

По словам собеседника агентства, в последнее время в Россию из Европы участились поставки фруктов с опасным карантинным вредителем - восточной плодожоркой.

"Из-за этого существует вероятность введения ограничений на их ввоз в Россию. И меры могут быть введены как в отношении поставок из ЕС в целом, так и из отдельных стран - так же, как было с посадочным материалом. В наиболее высокой зоне риска, конечно, страны Восточной Европы", - заявил Алексеенко.

Решение о введении ограничительных мер ведомство может принять до конца недели. "В течение ближайших дней", - уточнил Алексеенко. Пока фитосанитарные эксперты ведомства предложили крупнейшим европейским поставщикам обсудить сложившуюся ситуацию. "Сами же мы на экспертном уровне проводим анализ рисков", - добавил представитель Россельхознадзора.

Как сообщал УНИАН, Россия с 28 июля запретила ввоз молока и молочной продукции из Украины.

С 28 июля также начинают действовать ограничения на ввоз в РФ украинской растительной продукции в ручной клади, багаже и посылках.

С 29 июля Россия запретила ввоз украинских плодоовощных и рыбных консервов.

В настоящее время под запретом также поставки в Россию свиней и продовольственного картофеля из Украины.