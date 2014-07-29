ЕС поможет экспортерам фруктов из Молдовы, терпящим убытки из-за России

Евросоюз удвоит квоты на импорт фруктов из Молдовы с 1 августа.

Как сообщает Прайм со ссылкой на пресс-службу молдавского правительства, об этом заявил европейский комиссар по сельскому хозяйству Дачиан Чолош в ходе телефонного разговора с премьер-министром республики Юрием Лянкэ.

"В порядке исключения ЕС решил удвоить с 1 августа квоты на импорт яблок с 40 тыс до 80 тыс тонн, слив с 10 тыс до 20 тыс тонн и винограда с 10 тыс до 20 тыс тонн в беспошлинном режиме", - приводит слова еврокомиссара пресс-служба правительства республики. Если Еврокомиссия оформит это решение с опозданием, таможенные пошлины, уплаченные молдавскими экспортерами после 1 августа, будут возвращены, отметил Чолош.

Он проинформировал, что в ближайшее время ЕК планирует оказать финансовую помощь молдавским фермерам, которые оказались на грани банкротства после введенных Россией ограничений на импорт сельхозпродукции из этой республики. Эти меры были введены якобы из-за несоблюдения российского законодательства в сфере качества и защиты интересов потребителей.

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По данным правительства Молдовы, потери аграриев в этом году могут составить около 150 млн долларов. Основной урон понесут производители яблок, которые являлись вторыми по величине поставщиками в Россию после Польши. В прошлом году они отгрузили около 180 тыс тонн яблок. Сегодня в Молдове практически созрел новый урожай, однако фермеры не спешат его собирать, так как в прошлом году им удалось продать в странах ЕС не больше 5 тыс тонн яблок из-за высоких требований к качеству и упаковке на этом рынке.