ЕС поможет экспортерам фруктов из Молдовы, терпящим убытки из-за России
В ближайшее время Еврокомиссия планирует оказать финансовую помощь молдавским фермерам, которые оказались на грани банкротства после введенных Россией ограничений на импорт сельхозпродукции из этой республики.
Евросоюз удвоит квоты на импорт фруктов из Молдовы с 1 августа.
Как сообщает Прайм со ссылкой на пресс-службу молдавского правительства, об этом заявил европейский комиссар по сельскому хозяйству Дачиан Чолош в ходе телефонного разговора с премьер-министром республики Юрием Лянкэ.
"В порядке исключения ЕС решил удвоить с 1 августа квоты на импорт яблок с 40 тыс до 80 тыс тонн, слив с 10 тыс до 20 тыс тонн и винограда с 10 тыс до 20 тыс тонн в беспошлинном режиме", - приводит слова еврокомиссара пресс-служба правительства республики. Если Еврокомиссия оформит это решение с опозданием, таможенные пошлины, уплаченные молдавскими экспортерами после 1 августа, будут возвращены, отметил Чолош.
Он проинформировал, что в ближайшее время ЕК планирует оказать финансовую помощь молдавским фермерам, которые оказались на грани банкротства после введенных Россией ограничений на импорт сельхозпродукции из этой республики. Эти меры были введены якобы из-за несоблюдения российского законодательства в сфере качества и защиты интересов потребителей.
Читайте такжеМедведев снова заговорил о необходимости защищаться от продукции из Украины и Молдовы
По данным правительства Молдовы, потери аграриев в этом году могут составить около 150 млн долларов. Основной урон понесут производители яблок, которые являлись вторыми по величине поставщиками в Россию после Польши. В прошлом году они отгрузили около 180 тыс тонн яблок. Сегодня в Молдове практически созрел новый урожай, однако фермеры не спешат его собирать, так как в прошлом году им удалось продать в странах ЕС не больше 5 тыс тонн яблок из-за высоких требований к качеству и упаковке на этом рынке.