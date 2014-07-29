Треть украинских молочных заводов уже соответствуют нормам ЕС - эксперт

Такое мнение в комментарии УНИАН озвучил генеральный директор «Центра повышения эффективности в животноводстве» Николай Бабенко.

«Из 266 молокоперерабатывающих заводов, работающих в Украине, треть уже сегодня на должном уровне и по оснащению, и по регламентам работы соответствует требованиям ЕС. Поэтому волноваться здесь почти нет оснований - они без проблем пройдут аудит и будут подтверждены как такие, которые могут производить продукцию по евронормам», - сказал Бабенко.

По его словам, первый визит европейских ветеринаров, намеченный на конец сентября 2014 года на украинские молокоперерабатывающие заводы с целью проведения аудита на предмет их соответствия стандартам Евросоюза, будет иметь ознакомительный характер.

«Первый визит миссии Гендиректората Европейской комиссии САНКО, скорее всего, будет носить ознакомительный характер. В ходе него специалисты дадут свои рекомендации отечественным переработчикам, и в дальнейшем будут контролировать их выполнение и соблюдение», - сказал эксперт.

Бабенко отметил, что в сентябре специалисты ЕС будут инспектировать в Украине только молокоперерабатывающие предприятия, хотя ранее Министерство аграрной политики и продовольствия сообщало, что европейские ветеринары также посетят предприятия отечественных производителей мяса.

Вместе с тем, эксперт сообщил, что наибольшие претензии со стороны инспекторов САНКО могут касаться не процесса переработки молока в Украине, а качества сырья.

«Улучшение качества молока - процесс, который занимает гораздо больше времени. Поэтому, очевидно, этот вопрос потребует более тщательного рассмотрения, и понадобится не один визит европейских экспертов», - пояснил Бабенко.

По его мнению, условия содержания скота в Украине, его откорм и ветеринарный уход за ним требуют немедленного пересмотра, так как существенно отстают от европейских стандартов.

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Как сообщал УНИАН, по словам главы Минагропрода Игоря Швайки, европейские специалисты приедут инспектировать украинские животноводческие предприятия на предмет их соответствия требованиям ЕС 28 сентября – 2 октября. Проведения такого аудита является первым шагом на пути получения отечественными производителями молока и мяса права поставлять свою продукцию на европейский рынок.

На данный момент право экспортировать свою продукцию в ЕС имеют только 4 украинские птицефабрики, а также ряд производителей казеина, рыбы и меда, что обусловлено несоответствием украинского законодательства в сфере безопасности продуктов питания европейскому, а также отсутствием необходимой сертификации у украинских предприятий.

27 июня Украина подписала экономическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС. Однако уже с 23 апреля Европейский Союз в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС.